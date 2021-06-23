Нюдовый шик: Ани Лорак в сверкающем платье в сетку и накидке из перьев предстала на «Жаре»

Ани Лорак не скрывает, что жить без сцены не может. В прошлом году певица переживала, что отменились концерты из-за пандемии. Однако она предпочла провести время с пользой и устроила длительный отпуск с дочкой. А вот уже этой весной артистка вернулась к выступлениям. Она возобновила гастроли. При этом каждый раз девушка появлялась в стильных нарядах и хвасталась обновками. В свои 42 года она обладает стройной фигурой.

больше по теме Подчеркнула талию: Ани Лорак в шелковом костюме с брюками палаццо появилась на сцене Певица в элегатном образе приняла участие в саундчеке фестиваля Эмина Агаларова.

23 июня в Москве состоялось долгожданное событие. Эмин Агаларов организовал музыкальный фестиваль «Жара», который стартовал в «Крокус Сити Холл». Многие звезды появилось на мероприятии: Вера Брежнева, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Даня Милохин, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Лорак для такого случая припасла очень женственный образ в нежных тонах.

Артистка появилась на красной дорожке в силуэтном платье мидакси в сетку. Сверкающий наряд со стразами поверх нюдовой ткани подчеркнул фигуру певицы. Она также дополнила образ накидкой из перьев и босоножками на шпильке. Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) заранее приехала на фестиваль. Она успела отрепетировать три номера. Девушка готовится порадовать публику своими хитами.

Поклонники и другие гости восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. Певица с радостью дефилировала перед фотографами, а также пообщалась с ведущими вечера. Напомним, что фестиваль продлиться пять дней, до 27 июня.

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