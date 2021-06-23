Стильный оверсайз: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле и панамке приехала на «Жару»

Телеведущая не могла пропустить саундчек и репетицию выступления для фестиваля. На мероприятие приехали многие звезды, в том числе Ани Лорак и Вера Брежнева.

Ольга Бузова недавно отдохнула в Европе. Она посетила Италию, а также Швейцарию. Девушка много гуляла, успевала расслабляться у бассейна и посещать рестораны. Теперь она мечтает оказаться в Греции. Однако пока телеведущая вернулась к работе. В последнее время она часто устраивает сюрпризы фанатам. Так, накануне артистка нарастила волосы и вернула светлый оттенок, с которым ходила 17 лет назад. Она заверила, что в ее жизни грядут перемены.

А 23 июня Ольга после тренировки приехала на саундчек фестиваля «Жара». Девушка облачилась в шелковый костюм оверсайз, панамку и сланцы. Она также не забыла про защитную маску. Узнать певицу можно было только по новой прическе. Вскоре она отправилась на сцену, где репетировала свой номер для концерта. Бузова ритмично двигалась, отрабатывая движения.

К слову, она всегда следит за трендами, а наряды в бельевом стиле, похожие на пижамы, актуальны в этом сезоне. Накануне в похожем образе отметилась Стеша Маликова. К слову, на саундчеке Ольга встретила еще одну модницу — Веру Брежневу. Они перекинулись словами и похвастались нарядами. Артистка была в черном боди и розовых джинсах.

Также приехала на репетицию Ани Лорак. Она призналась, что готовит сразу три номера для фестиваля. Поклонники были рады тому, что мероприятие состоится. Еще больше их обрадовало появление звезд. Многие восхитились преображением Бузовой.

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