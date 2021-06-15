Экс-возлюбленная Эмина в шелковом платье-рубашке цвета сочной травы запечатлелась на лужайке

Алена Гаврилова в 17 лет попала на конкурс красоты и завоевала титул «Мисс Мордовия». Однако многие знают девушку, как бывшую жену Эмина Агаларова. Влюбленные прожили вместе меньше двух лет. Вскоре после свадьбы у них родилась дочка Афина. Модель часто сопровождала артиста на музыкальных мероприятиях. А в разгар пандемии супруги объявили о разрыве отношений. Уже год бывшая возлюбленная певица живет отдельно в доме, который ей подарил Эмин.

Обычно Алена редко рассказывает о своей жизни. Она много времени проводит с дочкой, а также сыном от прошлых отношений. Однако порой девушка позволяет Агаларову провести время с ребенком, а сама посещает вечеринки и праздники друзей. С наступлением лета она стала чаще наряжаться. Недавно Гаврилова примерила мини-платье с рукавами-фонариками. А вот 15 июня она отправилась на прогулку в шелковом платье-рубашке с принтом цвета сочной травы.

Экс-возлюбленная Эмина позировала у озера на лужайке. Она продемонстрировала свои стройные ноги. С собой Алена взяла сумочку в тон наряда, а кеды дополняли ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. «Царственная красота!», «Красота спасет мир. Как всегда идеальны», «Настолько нежная, естественная красота у вас Алена, такая редкость сейчас», «Идеальная, нежная, настоящая!», «Очень нежная, милая, впрочем как всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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