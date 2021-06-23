«Карету мне»: Бородина в атласном платье с корсетом и на шпильках отправилась на фестиваль «Жара»

Ксения Бородина не скрывает, что делает все, чтобы хорошо выглядеть. Девушка получает хороший гонорар за то, что ведет передачи на телевидении, а также она зарабатывает на рекламе в соцсетях. Неудивительно, что ведущая «Дома-2» постоянно тратит деньги на люксовые обновки. В ее гардеробной есть наряды для любого случая, но она не перестает его пополнять.

23 июня Ксения решила не сидеть дома, а отправился на фестиваль «Жара», который стартовал в Москве. По такому случаю она принарядилась. Телеведущая выбрала платье в пол из атласа. Черная юбка с разрезом открыла загорелые ноги девушки, а верх с молочным корсетом и бантом, выполняющим функцию рукавов, подчеркнули талию звезды. Бородина дополнила образ туфлями на шпильке.

Телеведущая также не забыла про укладку и вечерний макияж. Она запечатлелась дома перед тем, как поехать на концерт. Ксения опоздала на красную дорожку, но нарядом все же похвасталась.

«Когда собралась на премию, а машину заказать забыла. Карету мне, карету», — написала звезда.

Поклонники одарили телеведущую комплиментами. Многие отметили, что выглядит она словно голливудская звезда. «Ксюша как дорогое вино, с годами только лучше», «Всегда элегантная и красивая», «Элегантная леди», «Ксюша, ты моя умная, женственная красивая, обаятельная», «Стильная», «Словно из Голливуда», — прокомментировали пост подписчики.

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