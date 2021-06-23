Во всей красе: Вера Брежнева в белоснежном платье в пол обнажила роскошное декольте на «Жаре»

Вера Брежнева в свое время выступала в группе «ВИА Гра». Теперь она успешная сольная исполнительница. Этим летом девушка успевает не только работать. Она отдыхала в Италии, где у нее есть свой дом, а также в Киеве, где каталась на машине с мужем Константином Меладзе. Но на днях артистка вернулась в Москву. Она успела похвастаться своими летними нарядами. После выхода хита «Розовый дым» звезда пополнила гардероб яркими образами.

А 23 июня Вера приехала в концертный зал, где стартовал фестиваль «Жара». На саундчеке она встретила Ольгу Бузову, с которой даже успела пообщаться. А вот вечером среди артисток началась битва луков. Ольга пришла в алом платье со шлейфом, а Ани Лорак выбрала нюдовый наряд со стразами. Брежнева, как всегда, сделала ставку на элегантность и женственность. Она вышла на красную дорожку в белоснежном платье в пол с разрезом на юбке и талии.

Певица подчеркнула не только стройные ноги, но и сделала акцент на глубоком декольте. Босоножки на шпильке дополнили ее аутфит. Вера собрала волосы в хвост, открыв изящную шею. Она с радостью дефилировала перед журналистами и показала прелести фигуры во всей красе.

Брежнева получила множество комплиментов. Кто-то назвал ее роковой невестой, а другие — ангелом. Певица смогла ошеломить публику красотой своей фигуры и роскошной «ложбинкой греха». Напомним, что фестиваль продлится пять дней. Это одно из самых масштабных событий в мире музыки. Завершится «Жара» 27 июня.

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