Вряд ли узнаете: 39-летняя Вера Брежнева сделала селфи без грима и укладки

Вера Брежнева для многих давно стала примером женственности. Певица раньше выступала в группе «ВИА-Гра», а потом стала строить сольную карьеру. На публике она всегда появляется в роскошных нарядах, подчеркивающих ее фигуру. Примечательно, что артистка и в обычной жизни старается одеваться женственно. Она не так давно отдохнула в Италии с родными, а теперь приехала в Киев, где проводит время с мужем Константином Меладзе.

Накануне Вера поделилась трогательным видео, на котором поет с супругом. Они также вместе погуляли по городу. Девушка успела похвастаться и своими летними нарядами, показав топ образов. А 20 июня артистка провела время на съемках нового клипа. Пока она скучала в гримерке, то сделала несколько селфи. 39-летняя Брежнева не побоялась показать себя без макияжа и укладки. Она показала естественную красоту.

Певица похвасталась безупречной кожей, а вот привычных длинных ресниц поклонники не увидели. На другом фото Вера решила пошутить над фанатами и предстала с пышными усами.

«Пока ждала — усы выросли. Новый клип — новый образ», — заявила она.

Поклонники с трудом узнали артистку. Многие отметили, что без косметики она выглядит словно подросток. Другие посчитали, что даже усы ее не портят.

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