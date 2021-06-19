«Выходной»: Брежнева в черном платье в стиле бэби-долл прогулялась с Меладзе в Киеве

Вера Брежнева в свое время тайно сыграла свадьбу с Константином Меладзе в Италии. Там у пары есть свой дом. Этой весной певица провела несколько недель с семьей в одной из своих любимых стран. При этом время от времени артистка приезжала в Киев. Именно там учится ее младшая дочка от прошлых отношений. Девочка ходит в престижную школу. А бывшая солистка «ВИА-Гра» там не только отдыхает, но посещает разные мероприятия.

Накануне Вера похвасталась своими летними нарядами. Она примерила несколько костюмов из льна, а также шелковое платье лимонного цвета. Потом певица показала черное силуэтное платье миди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ дополнила сумка и кеды. Артистка не забыла про солнцезащитные очки.

«Вера. Киев. Выходной», — написала звезда.

Но похоже, что выдалась жаркая погода, поэтому Брежнева переоделась в черном мини-платье в стиле бэби-долл с пышными рукавами-фонариками. Наряд позволил ее подчеркнуть стройные и длинные ноги. Певица покаталась на машине с мужем Константином Меладзе. Они даже спели хит «Розовый дым». Потом девушка рассказала, что именно ее супруг автор песни. Меладзе пошутил, что дальтоник, поэтому в его песне дым розовый.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие назвали их идеальными. За Верой закрепилось амплуа красавицы, а за ее мужем — гения.

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