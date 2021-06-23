«Это прям ох!»: Бузова в платье с пышными рукавами и длинным шлейфом произвела фурор на «Жаре»

Ольга Бузова всегда оказывается в центре событий. Не так давно она посетила Премию Муз-ТВ. Тогда девушка предстала в образе птицы, надев наряд с рукавами-крыльями. А вот позже телеведущая устроила себе отпуск, проведя несколько дней в Европе. Она не только много гуляла, но и успевала лакомиться в ресторанах. В итоге артистка призналась, что поправилась. По возвращении в Москву она стала готовиться к одному из самых масштабных мероприятий сезона.

23 июня в «Крокус Сити Холл» приехали имениты звезды. Ольга появилась сначала на саундчеке и пообщалась с Верой Брежневой во время репетиции. А вот вечером девушка вышла на ковровую дорожку. На этот раз она успела нарастить волосы и стать блондинкой. Смену имиджа телеведущая подчеркнула эффектным нарядом. Она дефилировала перед фотографами в алом мини-платье из атласа. Наряд с пышными рукавами дополняла накидка с длинным шлейфом. Прозрачные туфли Золушки придали луку изысканности.

Свои локоны Бузова завила, а также сделала яркий макияж. Она подчеркнула загорелые ноги. Примечательно, что наряд не скрыл слегка выпирающий живот.

«Lady in red в деле», — написала она.

Публика была в восторге от образа звезды. Папарацци то и дело окрикивали ее на дорожке. Ольга произвела настоящий фурор своим появлением на фестивале. «Это прям ох!», «Живот видно, поправилась», «Красивая очень», «Принцесса шоу-бизнеса», «Какой наряд», «Какой шик», «Блонд шикарен! Просто вау», «Наша девочка вернулась», — заявили поклонники.

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