Ушли в отрыв: Пугачева прильнула к Харламову, а Гришаева — задрала юбку на юбилее Галкина

На вечеринке, которую устроил Максим Галкин, повеселились его родные и друзья. Пикантные кадры с праздника попали в Сеть.

Максим Галкин всегда умел веселиться. Он решил с размахом отпраздновать свое 45-летие. Артист еще дома получил много поздравлений, даже от малышей Лизы и Гарри. А вот вечером он собрал родных и друзей в ресторане, где устроил застолье и вечеринку. Однако усидеть на месте удалось немногим гостям. Именинник в белом смокинге то танцевал, то подвевал гостям. Выступить решились как Алла Борисовна и Кристина Орбакайте, так и Жасмин Хибла Герзмава, Игорь Николаев, Валерия и Николай Басков.

Вновь пропустил семейный праздник Филипп Киркоров. Хотя на юбилее Орбакайте он появился, несмотря на слухи о ссоре с Примадонной. На этот раз главной зажигалочкой вечера стал Александр Ревва его хиты, включая «Алкоголичку», заставили гостей пуститься в пояс. Свои навыки показала Настя Ивлеева, которая вышла на танцпол с бокалом. А Нонна Гришаева задрала под юбки, чтобы блеснуть ножками в танце с Басковым.

Примечательно, что рядом с Пугачевой в этот момент был Гарик Харламов. Он чем-то рассмешил певицу. Она даже в какой-то момент прильнула к нему. Артистка была в длинном шифоновом платье с открытыми плечами. Юлия Проскурякова тоже зажгла на танцполе, как и Орбакайте с Галкиным.

В этот вечер было не только много смеха, но и романтики. Алла Борисовна произнесла речь в честь мужа, разрезала с ним торт и даже страстно поцеловалась с ним. Друзья заверили, что праздник получился идеальным.

«Макс, дорогой, спасибо за этот фантастический вечер! Очень душевно, вкусно и весело! Обожаю!» — написал дизайнер Игорь Гуляев.

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