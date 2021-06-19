Вечеринка для своих: Пугачева вывела на танцпол молодую жену Николаева в алом платье из шелка

Максим Галкин уже длительное время счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Многие шутили над их разницей в возрасте, но пара воспринимала это с улыбкой. Они доказали, что счастливы, несмотря ни на что. 18 мая юморист отметил свой юбилей. Как обычно, первыми его поздравили жена и дети: Лиза и Гарри. Малыши для него спели, а возлюбленная расцеловала именинника. А вот уже вечером супруги устроили банкет в ресторане.

Галкин свое 45-летие отметил с размахом. Он собрал на празднике весь свет общества. Пришли многие его друзья: Лайма Вайкуле, Валерия, Александр Ревва с женой, Нонна Гришаева, Валентин Юдашкин с женой, Олег Меньшиков, Геннадий Хазанов. Не могли пропустить такое событие Игорь Николаев, который пришел с молодой супругой Юлией Проскуряковой.

Сначала Максим повеселился с Николаем Басковым. Они вместе пели, при этом юморист пародировал коллегу. Это рассмешило Проскурякову, а Лайма снимала все на камеру.

Позже началась настоящая дискотека. Игорь Николаев исполнил один из хитов, а когда другой артист взял микрофон, Примадонна пустилась в пляс. Вместе с ней на танцполе оказалась Кристина Орбакайте. Также певица в струящемся платье из шифона вывела на танцпол Проскурякову. Девушка была облачена в алое платье из шелка и белый жакет, который сочетался с туфлями-лодочками. Грациозная жена Николаева стала танцевать с Аллой Борисовной.

Кульминацией праздника стал большой торт с ягодами. Галкин получил первый кусочек, который разделил с женой. Примечательно, что влюбленные в этот вечер даже целовались. Также не обошлось без теплых слов. Примадонна заверила, что сцена ей подарила такого мужа.

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