А мама пустилась в пляс: Орбакайте в платье с пышной юбкой и воротником «Клодин» спела для отчима

Кристина Орбакайте обычно много путешествует. Она живет в США, но регулярно приезжает на родину. В этом году все семейные праздники певица отметила в Москве, включая свое 50-летие. Покидать столицу она не спешила, так как знала, что грядет еще одно событие. 18 июня Максим Галкин устроил вечеринку по случаю своего юбилея. Избранник Аллы Пугачевой на пять лет младше ее старшей дочки.

Вечером именинник встречал гостей в ресторане. Его пришли поздравить родные и близкие друзья: Валерия, Александр Ревва, Нонна Гришаева, Марина Юдашкина, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Настя Ивлеева и другие известные персоны. Многие спели на вечеринке, чтобы порадовать Галкина. Даже Алла Пугачева не только произнесла тост, но и исполнила несколько песен, чем осчастливила гостей.

На этом вечере отметилась и Орбакайте. Она облачилась в платье с пышной белой юбкой и воротником «Клодин». Черные рукава-крылья из органзы придали изюминку образу. Певица зажигательно исполнила одну из известных песен для отчима. Примечательно, что в этот момент Алла Борисовна пустилась в пляс. артистка заставила многих гостей затанцевать.

Душевный вечер завершился весельем, а также разрезанием большого торта. Примадонна во всем помогала мужу, но вот есть десерт не стала, так как следит за фигурой.

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