«Юбилей удался»: Гришаева в белом платье с рукавами-фонариками повеселилась на юбилее Галкина

Муж Аллы Пугачевой устроил грандиозный праздник, на котором выступила не только Примадонна, но и гости.

18 июня в семье Аллы Пугачевой снова настал праздник. На этот раз свой день рождения отметил Максим Галкин. Мужу Примадонны исполнилось 45 лет. По такому случаю его трогательно поздравили двойняшки Лиза и Гарри. Малыши спели для папы. Жена одарила именинника поцелуем. Однако главный подарок ждал его вечером. Юморист организовал вечеринку в ресторане, собрав родных и друзей за столами.

Пугачева выглядела по-летнему неотразимо в струящемся платье в пол с поясом. Именинник сначала всех встречал в белом смокинге, а потом остался в черных брюках и рубашке в тон. Для него спели: Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Валерия, Александр Ревва и даже сама Алла Борисовна. Пришла поздравить артиста и Нонна Гришаева. Он не раз приводил своих детей к театр на ее спектакли. По всей видимости, у них крепкая дружба.

Нонна облачилась в белое платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками. Наряд с цветочным принтом подчеркнул ее талию. Актриса исполнила старую песню «Я вам не скажу за всю Одессу». Как известно, именно Одесса ее родной город. Задорное пение девушки заставило затанцевать именинника, Игоря Николаева и других гостей праздника.

«Мой друг, дело не в возрасте… А в том, что ты невероятно талантлив и многогранен… Твори и дальше нам на радость. Береги свою семью и наслаждайся каждым мгновением. Было круто! Юбилей удался», — заявила артистка.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как Гришаева умеет веселиться многие одарили ее комплиментами. «Одессит — состояние Души. Благодарю вас, Нонна, за огонь, который дарите», «Как же классно! Тоже захотелось пуститься в пляс под такую песню!», «Как я обожаю эту песню! Могу слушать несколько раз подряд, а уж в исполнении одесситки и подавно!», «Под хорошую песню и потанцевать и повеселиться можно!» — прокомментировали пост подписчики.

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