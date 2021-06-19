«Красивая спина!»: Ивлеева в силуэтном алом платье и на шпильках станцевала на вечеринке Галкина

Знаменитая телеведущая повеселилась на вечеринке Максима Галкина. Как известно, она дружит с ним и Аллой Пугачевой.

Максим Галкин 18 июня отпраздновал свой юбилей. Знаменитому юмористу исполнилось 45 лет, чему он был только рад. Именинник собрал родных и друзей в ресторане. Ему удалось закатить роскошную вечеринку. Его трогательно поздравила Алла Пугачева, а Валерия, Игорь Николаев, Николай Басков, Жасмин и другие звезды спели на празднике. Одним из самых зажигательных стало выступление Александра Реввы, который всех заставил танцевать.

Пришла на вечеринку и Настя Ивлеева. Телеведущая давно знакома с Галкиным и Пугачевой, а также однажды была у них в гостях в замке. Для празднике девушка выбрала алое платье миди с ниспадающими рукавами. Силуэтный наряд дополнили черные босоножки. Телеведущая пришла без своего мужа Элджея. Однако это не помешало ей повеселиться. В руках она держала бокал. Несколько раз Настя вышла на танцпол и показала класс.

«Какая у тебя красивая спина, большая! Красивая спина!» — восхитился Ревва.

Телеведущая не скрывает, что ей нравится общение с Галкиным. Однако на празднике она просто веселилась и не отвлекала именинника и его супругу, которые то общались с гостями, то пели и танцевали. Кульминацией вечера стал большой торт, который пара разрезала вместе. Они даже поцеловались на публике, что бывает редко. Поклонники восхитились тем, как элегантно выглядела Ивлеева и как культурно она себе вела.

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