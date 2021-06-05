«У нас роман»: Асмус с короткой стрижкой «пикси» и в джинсах скинни предстала с Биковичем

Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым продолжает делать упор на работе. Девушка то и дело получает новые предложения о съемках. Она уже успела попробовать силы в качестве телеведущей и снялась в фильме у Алексея Чадова. При этом актриса все чаще экспериментирует с имиджем. Ранее она подстриглась под каре и покрасилась в темный цвет. Но уже спустя несколько месяцев звезда предпочла вернуть прежний оттенок волос.

О своей личной жизни Асмус не рассказывает, хоть однажды она и дала понять, что не обделена мужским вниманием. По всей видимости, этой весной она не теряла время. В соцсети девушка поделилась новым фото, на котором запечатлелась с Милошем Биковичесм. Сербский актер снимался с сериале «Отель Элеон», а также исполнил главную роль в комедии «Холоп».

Примечательно, что поклонники с трудом узнали Кристину. Она сделала еще более короткую стрижку пикси с челкой. А вот цвет оставила светлым. Актрис облачилась в джинсы скинни и голубую рубашку.

«У нас роман с Милошем Биковичем… Вышел пресс-релиз нашего с Милошем фильма, считаем часы до подобных заголовков в СМИ», — написала она.

Как известно, они снимаются в картине «Хочу замуж». Поклонники отметили, что они хорошо смотрятся вместе. При этом многие отметили, что Асмус идет новая прическа. «Милашка! Очень идет стрижка!», «Как Милош на вас смотрит», «Я вас не узнал с новой прической», «У вас прическа как в служебном романе у Фрейндлих», «Эх!! Красивая пара, правда», — прокомментировали пост подписчики.

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