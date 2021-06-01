В Калининграде начались съемки ромкома с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

В Калининграде начались съемки романтической комедии «Хочу замуж». Главные роли в фильме играют Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев и Марина Александрова.

Зрители увидят историю телеведущей Любы, у которой все в жизни складывается идеально. Престижная работа, богатый и успешных жених… Вот только все катится к коту под хвост, когда у девушки садится телефон, и она просит позвонить у случайного прохожего.

«Наше кино, несмотря на количество шуток и смешных ситуаций, затрагивает актуальные темы. В первую очередь это кино о том, как важно современной женщине ориентироваться на поиск истинных чувств, настоящей любви без всяких дурацких условностей. Штамп в паспорте — это, в действительности, всего лишь штамп общественного сознания. Любая женщина вполне может быть счастлива в личной жизни и без него. Замужество — совсем не самоцель», — говорит продюсер фильма Алена Кремер. «Четыре года мы пытались запустить проект, это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное — будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев», — добавил режиссер Cоня Карпунина.

Известно, что съемки картины продлятся до середины лета. Они запланированы в Москве и Калининграде. Последний специально был выбран кинопроизводителями из-за своего красивого и романтичного облика. Планируется, что фильм «Хочу замуж» выйдет 14 февраля 2022 года — в День святого Валентина.

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