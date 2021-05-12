Даже брови не подвела: Асмус впервые показала себя абсолютно без макияжа

Обычно хотя бы корректор актриса накладывает на лицо.

Кристина Асмус рассказала поклонникам, что прилетела в Калининград сниматься в новом художественном фильме. Звезда разместилась в уютном актерском вагончике и поспешила пообщаться со своими поклонниками в Instagram.

больше по теме Хит весны: Варнава вслед за Орбакайте облачилась в брюки в пол с эффектом стройности Эвелина Хромченко обращала внимание женщин на эту модель.

Актриса извинилась перед фолловерами, что предстает перед ними в черных очках, сославшись на то, что у нее нет макияжа. А потом впервые решилась показать себя публике без прикрас.

«Первый раз я, наверное, без тона, без корректора, без накрашенных бровей, без всего, с мокрыми волосами к вам тут вышла в люди», — сказала Кристина.

Асмус также показала, как выглядит Калининград из окна ее грим-вагончика и пообещала в скором времени подробнее рассказать о новом фильме, в котором она занята.

Смотрите также