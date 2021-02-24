Теперь точно наш: звезда фильма «Холоп» Милош Бикович получил российское гражданство

Сербский актер Милош Бикович, родившийся в Белграде и невероятно популярный в нашей стране, стал гражданином России. Указ о присвоение артисту этого статуса 24 февраля подписал Владимир Путин. Документ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

33-летний актер сербского происхождения завоевал любовь российской публики благодаря своим ролям в фильме «Холоп», «Лед», «Отель «Белград», «Балканский рубеж», сериалах «Магомаев», «Отель «Элеон». Вероятно, после присвоения гражданства России Милошу Биковичу будет проще приезжать в нашу страну и работать на ее территории.

Напомним, что ранее гражданство России было получено звездой французского кино Жераром Депардье.

Правда, погостив некоторое время в России, оставаться здесь на ПМЖ Депардье не стал.

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