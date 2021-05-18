Дочь Асмус и Харламова в терракотовом платье с рюшей повеселилась в имении на Рублевке

Кристина Асмус показала подросшую дочь от Гарика Харламова в личном блоге. Настя облачилась в терракотовое платье с украшением по горловине в виде рюши и устроила танцы возле особняка родителей на Рублевке.

«Жарко! Лето! Ну не лето, а весна!» — сказала, пританцовывая девочка. «Ничего себе!» — восхитилась хореографией наследницы Кристина Асмус.

Малышку родители редко показывают своим поклонникам в Сети. Судя по видео, она заметно подросла и унаследовала веселый нрав своих родителей.

Напомним, Настя появилась на свет в январе 2014-го года. В июне прошлого года ее родители объявили о разводе. Особняк на Рублевке Гарик Харламов оставил дочке и бывшей жене для проживания, однако его половина все еще принадлежит комику.

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