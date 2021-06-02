Лопырева вслед за Собчак в приталенном платье мидакси с «котятами» появилась на публике

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Девушка продолжает много путешествовать, участвовать в фотосессиях. И это при том, что она несколько лет назад впервые стала мамой. Русская красавица воспитывает сына Марка Лео. Однако блондинка не перестает заниматься делами. Целый год она находилась в разъездах и отдыхала в Дубае, а не так давно вернулась в Россию.

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Лопырева сопровождает мужа Игоря Булатова на важных мероприятиях. Она посетила с ним запуск нового поезда в честь 100-летия Республики Коми и побывала в Большом театре на концерте. А вот 2 июня девушка уехала в Санкт-Петербург. Она стала одним из участников Петербургского международного экономического форума. Виктория выступила с речью на публике. Для такого случая она выбрала женственный образ.

Девушка подчеркнула свою стройность, облачившись в платье мидакси черного цвета с необычным принтом в виде котят. Наряд с акцентом на талии дополнили туфли на шпильке. Сначала блондинка грациозно сидела в кресле, а потом продефилировала по залу.

Поклонники восхитились ее образом. «Очень элегантная», «Вас не надо слушать, вами надо любоваться», «Все явно вами восхищены», «Люди заворожены», «Очень красивые ноги», «Вся такая точеная», — стали писать пользователи Сети.

Примечательно, что за день до этого в таком же платье, но другого цвета отметилась Ксения Собчак. Она тоже дополнила образ элегантной обувью. К слову, телеведущая тоже пришла на форму, как и Тина Канделаки.

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