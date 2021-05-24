Подчеркнула фигуру: Виктория Лопырева вышла в свет в черном платье-бандо на запах

«Мисс Россия – 2003» Виктория Лопырева после победы на престижном конкурсе красоты активно занялась общественной деятельностью. Звезда подиумов возглавляет несколько организаций, развивает спорт, а также проводит различные благотворительные мероприятия.

Очередное мероприятие у красотки состоялось накануне в Москве. Блондинка вышла в свет в черном длинном платье-бандо на запах, выгодно подчеркнувшем идеальную фигуру Лопыревой. Девушка запечатлелась с чиновниками, которые прибыли из родной теперь для нее Республики Коми.

«С главой Республики Коми — Владимиром Викторовичем Уйба. На торжественной церемонии открытия Дней Республики Коми в Москве!» — подписала снимок Лопырева.

Большую часть времени красотка проводит за границей, она любит жить в теплых странах поближе к морю, поэтому последней точкой притяжения для нее стал Дубай. Там они с сыном Марком проживают до сих пор.

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