Настоящая леди: Лопырева в белоснежном платье миди с разрезом посетила Большой театр с мужем

Девушка увиделась с главой республики Коми - Владимиром Викторовичем Уйба и его супругой - Галиной Юрьевной. Они вместе насладились концертом.

Виктория Лопырева обычно много работает. Она не скрывает, что ей нравится путешествовать. Даже когда у нее родился сын Марк Лео, она всего несколько месяцев смогла обходиться без перелетов. А когда началась пандемия, девушка решила переждать нелегкое время в Дубае. Лишь недавно блондинка вернулась в Россию. Она приехала с наследников и сразу виделась с мужем Игорем Булатовым. Он получил должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми в прошлом году.

Теперь каждый день Виктория посещает разные мероприятия. На днях она побывала с мужем на торжественном запуске поезда в метро, посвященного 100-летию Коми. Девушка с радостью пообщалась с почетными гостями и прокатилась в вагоне. А накануне она отправилась в Большой театр. Там прошел концерт, также посвященный культуре Коми. Лопырева появилась на публике в белоснежном силуэтном платье с разрезом и акцентом на талии. Туфли на каблуке и сумка с жемчугом на ручках дополнили элегантный образ.

Модель увиделась с главой республики Коми — Владимиром Викторовичем Уйба и его супругой — Галиной Юрьевной. Они сделали памятные фото.

«Была рада видеть гостей и друзей на замечательном мероприятии», — отметила девушка.

Поклонники посчитали, что Лопырева выбрала очень удачный и стильный наряд для выхода в свет. Многие назвали ее настоящей леди. «У вас образ красивый!», «На вас красивое платье», «Очень шикарные», «Очень элегантный образ!», «Как хорошо выглядите», «Виктория, вы леди», «Вика, вам идет белый», — прокомментировали пост подписчики.

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