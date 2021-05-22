«Королева красоты»: Лопырева в шортах с колготками и твидовом жакете прогулялась по Санкт-Петербургу

Модель второй раз за год приехала в Россию. Она привезла с собой сына Марка Лео.

Виктория Лопырева долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Обладательница титула «Мисс Россия-2003» встречалась с Федором Смоловым, потом с Николаем Басковым. А в 2018 году стало известно о ее беременности. Вскоре она сообщила, что встречается с бизнесменом Игорем Булатовым. Уже после рождения сына Марка Лео влюбленные расписались в ЗАГСе. Последние два года девушка находилась то в Дубае, то в Турции. Лишь на один день она приезжала в Москву в январе этого года.

И вот в конце мая Виктория вместе с сыном приехала в Россию. Она сразу провела время с мужем, который не так часто к ней приезжал, так как имеет должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми. Первый вечер они провели вместе, поужинав в ресторане с друзьями. А вот 22 мая Лопырева облачилась в спортивный костюм и отправилась в Санкт-Петербург на скоростном поезде.

Сначала модель облачилась в джинсы и розовый бомбер. Она наслаждалась хорошей погодой. Девушка увидела парад машин «Победа» и призналась, что ее бабушка ездила на таком автомобиле. Потом Виктория устроила себе экскурсию по Исаакиевскому собору и даже запечатлелась на его фоне.

«Создал же Монферран такую красоту! 40 лет жил и работал в России», — отметила она.

Потом Лопырева направилась в центр, где находится Большой Екатерининский дворец. Девушка успела переодеться в черные мини-шорты, которые надела с коготками в горох и твидовым жакетом. Такой наряды скрыл все изъяны фигуры. Колготки визуально подтянули ноги. Модель не удержалась и сделала несколько кадров с женщиной, облаченной в костюм императрицы.

«Королева красоты и императрица», — отметила подруга блондинки.

Поклонники были рады снова видеть Викторию в России. Многие отметили, что она отлично выглядит. «Безумно красиво», «Очень стильная», «Кто вернулся, надо же», «Красотка с ногами от ушей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: