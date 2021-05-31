«Давай, хохотун!»: Гарри Галкин в принтованных джогерах устроил зажигательные танцы в саду

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скучают. Примадонна наслаждается семейной жизнью. Она стала реже выступать с тех пор, как родились двойняшки Лиза и Гарри. В прошлом году семилетние малыши пошли в первый класс. Однако с малых лет с ними занимались преподаватели дома. Они уже знают французский и английский языки, играют на фортепиано и демонстрируют свои артистические таланты.

Весной Галкин стал снова ездит на гастроли. К тому же у него много съемок. А не так давно он повеселился вместе с Пугачевой на юбилее Кристины Орбакайте. Теперь он старается каждый вечер уделять детям. 31 мая артист сначала запечатлел Лизу, которая так напрыгалась на батуте, что ее волосы встали дыбом от статического электричества. Максим заснял, как ее брат Гарри не менее весело проводит время, прыгая и падая на батуте.

«Давай, хохотун!» — отметил он.

Когда мальчик слез с батута, то стал танцевать. Он был облачен в фиолетовые джогеры с принтом и серую толстовку. Сын Аллы Борисовны пластично двигался, сам задавая ритм.

Отправив детей домой, Галкин прогулялся по саду и похвастался еще одним деревом, которое дало пышные белые бутоны. Ветки даже провисли от количества цветов, украсив сад. К слову, юморист сам любит ухаживать за садом и приучает к этому детей. В этом году Лиза напомнила, что нужно высадить клубнику и помогла удобрить грядки.

«Бульденеж то как уродился в этом году. Красавец!» — заявил артист.

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