«Чудо, как хороша»: Галкин запечатлел дочку в куртке с цветочным принтом и прической «одуванчик»

Максим Галкин любит проводить время с детьми. В этом году у артиста возобновились гастроли. Также он ведет несколько передач. Весна стала для звездной семьи насыщенной праздниками. День рождения отметила Алла Пугачева, потом ее внучка Клавдия, а недавно юбилей отпраздновала и дочка — Кристина Орбакайте. Каждый раз Галкин сопровождал супругу на вечеринках. Но свободные вечера обычно он посвящает наследникам.

С приходом весны Галкин стал чаще гулять в саду и следить за тем, какие бутоны распускаются. Он даже организовал зону отдыха с гамаками среди деревьев, а для детей поставил батут. 31 мая Лиза вышла на прогулку с братом Гарри. Девочка облачилась в белую куртку с цветочным принтом. По всей видимости, она так резвилась, что наэлектризовала волосы. Максим запечатлел дочку в лучах солнца с прической одуванчика. При этом малышка засветила улыбку без нескольких зубов. Она начала терять молочные зубы.

«Солнышко», — заявил папа Лизы.

Наследница Пугачевой восхитила многих друзей и поклонников пары. «Чудесная», — отметила Алика Смехова. «Ну что за девочка! Чудо, как хороша», — присоединилась певица Валерия. «Очень классные портреты, Максим, получились», «Одуванчик солнечный», «Какая славная», «Лиза — красотка и звездень», «Лучезарная девочка», — прокомментировали пост поклонники. Напомним, что двойняшки с юных лет изучают иностранные языки, занимаются музыкой и любят играть на фортепиано.

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