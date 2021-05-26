С перьями и серебристым воротником: Валерия в розовом платье выступила на вечеринке Орбакайте

Певица вместе с Иосифом Пригожиным побывала на юбилее Кристины Орбакайте. Она даже спела под аккомпанемент Игоря Крутого для гостей.

Кристина Орбакайте обычно много времени проводит в США. Но на этот раз она приехала в Москву, чтобы отметить свой юбилей. Певица устроила белую вечеринку для родных и близких. Ее трогательно поздравила мама Алла Пугачева и отчим Максим Галкин. Также ее друг Филипп Киркоров побывал на празднике и спел для гостей. В этот вечер многие сделали имениннице подарок, выступив в ресторане.

Среди гостей были: Саша Савельева, Александр Ревва с женой, Игорь Гуляев, Яна Рудковская, Екатерина Стриженова, а также многие другие известные персоны. Валерия тоже пришла поздравить Кристину. Ее сопровождал Иосиф Пригожин. Для такого мероприятия певица выбрала броский и женственный лук. Она облачилась в розовое платье с эффектом мерцания. Наряд мидакси с перьями на рукавах и серебристым воротником дополняли босоножки на шпильке.

В какой-то момент 53-летняя Валерия подняла на сцену и исполнила песню «Я тебя отпустила» вместе с Игорем Крутым. Лирическая композиция растрогала гостей.

«Вчера был невероятный вечер. Именинница была сногсшибательна. Большая артистка, добрая, не завистливая, трудолюбивая и порядочная. Таких в шоу-бизнесе немного», — позже отметил Пригожин.

Поклонники оценили яркий образ Валерии. Посоревноваться с ней в броскости образа могла Яна Рудковская, выбравшая платье огненной расцветки. А вот Алла Борисовна выбрала нежный наряд с цветочным принтом.

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