«Фигурка!»: Рудковская в трикотажном платье Chanel и прозрачных туфлях посетила светский раут

Яна Рудковская не привыкла сидеть на одном месте. Она лишь этой весной впервые за два года отдохнула с семьей на Мальдивах. Сразу после отпуска продюсер вновь вернулась к работе. И это при том, что она воспитывает восьмилетнего сына Сашу и малыша Арсения, которому всего восемь месяцев. После пандемии светская львица не пропускает ни одного важного мероприятия. Недавно она посетила премию RU.TV, а накануне побывала на празднике у Кристины Орбакайте, которая отметила свой юбилей.

26 мая Яна снова вышла в свет. На этот раз она отправилась на мероприятие, которое организовала Марина Костина, креативный директор ювелирного бренда J-Point. Оно прошла на террасе высокого здания в центре Москвы. Для такого случая жена Евгения Плющенко облачилась в мини-платье Chanel сливочного цвета с серой вязаной жилеткой. Наряд дополнили прозрачные туфли Золушки и белый клатч.

«И Москва у моих ног! В гостях у Марины Костиной», — поделилась звезда.

Образ Рудковской произвел впечатление на многих ее друзей. «Вауууууу, вот это длина», — удивилась Регина Тодоренко. «Фигурка!» — восхитилась певица Зара. «И ноги от ушей», «Красивый наряд, вам очень идет», «Туфли, сумочка, вся шикарная», «Очень красивый наряд вам, Яна, идет», «Так лучше», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что прозрачные туфли стали хитом сезона. Накануне такие туфли показала Виктория Боня. Она сожалела, что ей они малы. В такой же ситуации оказалась и Ольга Бузова.

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