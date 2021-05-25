«Надевай сапожки»: Водянова в вязаной футболке и изумрудных брюках отметилась в кафе в Париже

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она счастлива с французским бизнесменом Антуаном Арно. Они вместе почти 10 лет, но только в прошлом году поженились. Девушка подарила избраннику сыновей Максима и Романа. От прошлых отношений у нее еще есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Со старшими наследниками она много путешествовала по России. Этой весной они несколько раз приезжали в Москву.

А недавно Наталья отдохнула в Испании с дочкой. Теперь она вернулась к своим обычным делам. Модель уже не часто выходит на подиум, но занимается бизнес-проектами. 25 мая она решила встреться с коллегой и подругой Алисой Вольской. Девушка отправилась в любимое кафе в Париже. Водянова облачилась в изумрудные брюки и вязаную футболку бордового цвета. Образ дополнял кожаный плащ карамельного цвета и очки.

«Дождик, дождик кап-кап-кап, мокрые дорожки. Все равно пойдем в кафе, надевай сапожки», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Даже без макияжа и укладки она получила множество комплиментов. «Вам с новой прической очень идет — стали выглядеть юной», «Очень яркий позитивный лук», «Вы такая стильная», «Хорошенькая Наташа», «Просто крутая, в сапожках и без», «Ради вас вышло солнце», «Как вы заряжаете позитивом», «Не жарко в такой футболке?» — прокомментировали пост подписчики.

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