Хит сезона: Волкова предстала на «Вечернем Урганте» в брюках макси с эффектом стройности

Юлия Волкова пришла на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» в брюках макси, которые стали хитом этой весны. Они имеют утрированную длину в пол и зачастую буквально волочатся по полу. Звезда выбрала широкую модель актуального оттенка «взбесившейся Барби», сочетав ее с белой кроп-рубахой, украшенной типографским принтом.

Брюки, как у Волковой, сейчас пользуются огромной популярностью у модниц. Этот тренд уже подхватили Кристина Орбакайте и певица Валерия. А ранее о них рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

По словам ведущей программы, подобные вещи, конечно, не практичны, поскольку быстро мараются и больше рекомендованы для посещения заведений и светских мероприятий, нежели для прогулок по улицам. Однако они имеют важное преимущество, из-за которого многие женщины не отказывают себе в удовольствии приобрести трендовую вещицу. Эта модель отлично скрывает лишний вес и удлиняет ноги, кроме того, смотрится в аутфитах весьма стильно и небанально.

Смотрите также