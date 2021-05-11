Модно и элегантно: Орбакайте после советов Хромченко облачилась в брюки с эффектом стройности

Они идут не только полным, но и стройным женщинам вроде дочери Примадонны.

Кристина Орбакайте вместе с мужем бизнесменом из США Михаилом Земцовым решила провести несколько солнечных дней в Италии. Пара остановилась в небольшом пятизвездочном отеле с колоннами, лепниной и фонтанами.

В отпуске популярная артистка предпочла расслабленный, но модный стиль, облачившись в костюм оверсайз лавандового цвета. Звезда подчеркнула тонкую талию при помощи жакета с заужением в нужной области. А длину ног – актуальными брюками макси.

Такие модели с утрированной длиной и шириной сейчас считаются супертрендовыми, о чем не раз говорила на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко. По словам стилиста, они отлично скрывают лишний вес, визуально делая фигуру более стройной. Однако идут абсолютно всем – и полным, и худым дамам.

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