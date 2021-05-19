Скрывают лишний вес: Валерия после советов Эвелины Хромченко облачилась в модные брюки макси

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о горячем тренде сезона – брюках макси утрированной длины и ширины. Как утверждает ведущая проекта, они отлично смотрятся практически на всех дамах, однако особенно порадуются этому актуальному течению женщины, которые хотят спрятать лишние килограммы под одеждой.

Певица Валерия, безусловно, не страдает избыточным весом, однако не отказалась примерить трендовую вещицу на публике. Звезда предстала в брюках утрированного размера на презентации болида, спроектированного и собранного в Сколково.

Отметим, что преимущества модных брюк оценили и другие российские звезды. В частности, в них отметилась светская львица Виктория Боня, которая тоже, как и жена Иосифа Пригожина, остановила свой выбор на белом цвете. А также певица Кристина Орбакайте, засветившаяся в отпуске в Италии в модели лавандового оттенка.

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