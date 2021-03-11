«Это хорошая идея»: Хромченко показала ультрамодные брюки, которые легко скрывают лишний вес

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала об ультрамодных брюках. Сейчас невероятно актуальны широкие модели макси. Порой они настолько длинные, что волочатся по полу.

Стилист признала, что трендовая вещь не очень практична, поскольку «подметает» все вокруг и быстро марается. Но, в то же время, она имеет очень серьезное достоинство – зрительно вытягивает силуэт и делает свою хозяйку визуально намного стройнее.

«Если мы усиливаем низ, то не понятно, сколько там женщины налито в брюки. Широкие брюки – это хорошая идея. Их изготавливают сегодня из самых разнообразных материалов: из кожи, из денима, из хлопка. Единственный недостаток широких брюк актуальной длины – в городской среде они будут довольно маркими», — заметила стилист.

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