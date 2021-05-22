Девочка-весна: Стеша Маликова в белом мини-платье с кружевом запечатлелась с папой и братом

Дмитрий Маликов славится не только своими песнями, но и дружной семьей. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Супруги вырастили дочку Стефанию, которая уже учится на 4 курсе МГИМО и занимается своим бизнесом — брендом одежды. У них еще подрастает трехлетний сын Марк, которого для пары выносила суррогатная мать. С малышом родители с удовольствием нянчатся, но зачастую им помогает дочка.

22 мая в Москве выдался солнечный день. Маликов устроил семейную прогулку с фотосессией. Он позировал в полосатом джемпере и голубых брюках. Его обнимала 21-летняя дочка, облаченная в белое мини-платье с кружевом и цветочным принтом. Нежный весенний лук она дополнила белыми кроссовками. Малыш Марк в джинсах и белой льняной рубашке смешил папу, так как не хочет сидеть на одном месте.

«„Как хорошо, что у папы теперь есть с кем сниматься для обложек журналов вместо меня“ — подумала я и убежала на производство», — поделилась Стеша.

Поклонники восхитились гармоничностью семьи. При этом многие отметили, что наследница артиста выглядит очень стильно. «Марк не любит фотографироваться, как все дети», «Какие вы красивые. Хороших вам выходных. Марк, как все мужчины не очень любит быть в кадре это не мы девочки нам только дай волю пофотографироваться», «Братик и сестра очень похожи!!! Красавцы!», «Милая девушка, просто цветочек», «Как хороша», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что платья в цветочек стали трендом весны. Ранее Полина Гагарина, Лера Кудрявцева отметились в платьях с таким принтом.

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