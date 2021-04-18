«Лучшие вечера»: Стефания Маликова в спортивном костюме оверсайз показала подросшего братика

Наследница семьи музыкантов Маликовых — Стефания Маликова — поделилась с поклонниками свежей фотоподборкой семейного досуга. Знаменитость запечатлелась вместе с братом Марком на прогулке.

Напомним, родители Стеши подарили девушке братика, когда основательница бренда одежды достигла своего совершеннолетия. Дмитрий и Елена назвали маленького блондина Марком. А Стефания ласково зовет малыша Маркушей.

Маликова, несмотря на загруженный график из-за учебы и собственного бизнеса, находит время на игры с Марком. А недавно знаменитость устроила для мальчика вечернюю прогулку.

«Лучшие субботние вечера», — подписала Стеша фотографии с любимым братиком.

Стефания облачилась в черную худи-балахон и трикотажные брюки прямого кроя в тон верху наряда. На ноги Маликова надела яркие кроссовки с молочными, синими и черными вставками.

Поклонники семьи Маликовых отметили, что мальчик был одет гораздо теплее, чем его сестра. На спортивный костюм темно-синего цвета Марк накинул жилетку из непродуваемой ткани. А на голове у мальчика была вязаная шапка с полоской из кофейных нитей.

«Стеша, брат так тепло одет, а вы легко. Не заболейте, берегите себя», — написали взволнованные фанаты Маликовой.

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