Образ с изюминкой: Кудрявцева в белом платье в пол с модным принтом появилась в «Останкино»

Телеведущая перед съемками покрасовалась в изящном летнем образе, который оценила fashion blogger Кристина Стець. По словам эксперта, этот наряд может как подчеркнуть талию, так и скрыть проблемные области фигуры.

Лера Кудрявцева часто восхищает поклонников. Женщина поддерживает фигуру в тонусе, следит за молодостью кожи и всегда облачается в женственные образы. Наряды для съемок, в которых блондинка выходит в эфир, ей подбирают стилисты. А вот в обычной жизни она демонстрирует свой вкус в одежде. Знаменитости нравятся легкие ткани и юбки макси ярких цветов. Зимой ее можно было увидеть в розовом спортивном костюме и плюшевой шубе.

больше по теме В свой юбилей: Кудрявцева в белоснежном платье оверсайз и на шпильках впервые пришла к Урганту Телеведущей исполнилось 50 лет.

19 мая Кудрявцева отметила свой юбилей. В честь 50-летия она даже пришла на съемки шоу «Вечерний Ургант». Блондинка впервые стала гостьей этой популярной передачи. На съемки она приехала в элегантном летнем образе. Телеведущая облачилась в белое струящееся платье в пол с пышными рукавами и мелким цветочным принтом. Босоножки на устойчивом каблуке дополнили ее лук. Лера продефилировала по коридорам «Останкино».

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Игоря Макарова. Многие отметили, что она словно постройнела. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит fashion blogger Кристина Стець.

«Платья в пол, из года в год появляются на модных показах всех известных дизайнеров, этим летом платья с принтом — мелкий цветочек, являются трендом, так же в тренде воланы и рюши. Лера выбрала белый цвет основным, свежий, легкий образ. Женщины прекрасны в любом весе, платьем такого кроя можно подчеркнуть талию и скрыть то, что не нравится в области живота и бедер», — высказалась эксперт.

К слову, для эфира шоу Кудрявцева переоделась в короткое белое платье оверсайз. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги.

Справка Teleprogramma.pro:

Кристина Стець — fashion blogger. Училась в школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и курсы стилиста Эвелины Акуа.

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