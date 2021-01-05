Как сестренки: Стеша Маликова с мамой Еленой Изаксон оделись в одинаковые свитеры

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания в прошлом году запустила производство женской одежды под собственным брендом. Девушка давно привлекает внимание поклонниц своим умением стильно и со вкусом одеваться, и теперь вещи «как у Стеши» может себе позволить любая модница. И даже 57-летняя мама Стеши, Елена Изаксон, стала присматривать себе наряды из коллекций дочери.

«Даже мама не устояла», — отметила Стефания.

Дочь и жена Дмитрия Маликова облачились в одинаковые свитера и запечатлелись на совместном фото. Правда, Стеша выбрала джемпер в голубом цвете, а Елена – в черном.

Декорированные блестящими звездочками, вещи добавили стиля в повседневный образ мамы и дочки, и подписчики Стефании даже заметили:

«Красивые и как сестренки», «Мамочка красотка и доченька тоже», «Красавица Елена! Как же вы похожи с мамой!», «Мамина копия!», «Ну мама, просто вау женщина», «Мама выглядит потрясающе», «Как две сестры», «Стеша, вы как сестры с мамой», — пишут фолловеры.

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Новый год, к слову, семья Дмитрия Маликова полным составом отметила в Казахстане. Первые дни наступившего 2021-го музыкант с женой и детьми провели в горах.

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