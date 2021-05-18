«Ой, это мне подойдет!»: Алсу в жакете оверсайз и укороченных брюках появилась на модном показе

Алсу почти год находилась в тени. Певица была одной из первых, кто стал соблюдать самоизоляцию. И даже когда ограничения связанные с пандемией были ослаблены, девушка предпочла не давать концерты. Лишь недавно она снова стала появляться на публике. В начале мая она побывала на вечеринке Филиппа Киркоров, показав элегантный черный наряд. А позже артистка отправилась гулять в компании подруг.

18 мая Алсу снова не усидела дома. Сначала она пришла в кафе, где повидалась с женой Гарика Мартиросяна Жанной и Элиной Джанибекян.

«Всем привет! Отгадайте, с кем я снова? Мои обжорки», — сказала звезда.

Позже артистка вместе с подругами отправилась на модный показ Игоря Чапурина. Они разместились в первом рядом рядом с Кристиной Орбакайте, а также Валерией и Иосифом Пригожиным, который то и дело их снимал на камеру.

«А мы на показе Игоря Чапурина! Сейчас будем смотреть модную моду!» — похвасталась Алсу.

Она появилась на публике в песочном костюме. На ней были укороченные брюки и жакет оверсайз, дополняющий шелковую блузку. Туфли-лодочки на шпильке завершали монохромный образ. Она любовалась новыми нарядами дизайнера, в которых дефилировали модели.

«Ой, это мне подойдет! И то мне подойдет! I Like it!» — выкрикивала артистка.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит сама Алсу. Многие похвалили ее за сдержанный и женственный образ. 37-летняя певица в очередной раз продемонстрировала, что у нее отличное чувство стиля.

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