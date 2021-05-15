«Люблю очень!»: Алсу в джинсах скинни и лонгсливе повеселилась с женой Мартиросяна

Алсу является одной из самых популярных певиц. Она выступала на «Евровидении», когда ей было 17 лет, а потом пела в дуэте с Энрике Иглесиасом. Теперь девушка является еще и мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Она является примером женственность и утонченности. Артистка редко посещает вечеринки, всегда ведет себя пристойно и даже образы выбирает такие, чтобы выглядеть эстетично и сдержанно.

Но иногда Алсу позволяет себе развеяться. Так на днях она погуляла по Москве и встретилась с одной из подруг в кафе. А 15 мая певица показала, как обычно веселится с женой Гарика Мартиросяна Жанной. На кадрах девушка предстала в джинсах скинни с поясом и черном лонгсливе. Она зажигательно танцевала с подругой. Супруга резидента шоу Comedy Club была в розовом брючном костюме. В этот день она отмечает день рождения, с чем и поспешила поздравить ее артистка.

«С днем рождения, мой любимый Жаник. Спасибо, что ты у меня есть, что всегда рядом, что всегда умеешь поднять настроение! Люблю очень! Желаю всем такую подругу! (Ну не именно эту, конечно..эту я не отдам никому)!!!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Алсу прекрасно двигается. Многие восхитились красотой девушек. «Мне уже почти 30, Алсу такая была когда мы маленькие были, такая же до сих пор… как так», «Вечно красивая Алсу», «Давно не веселились», «Прикольная подруга, я тоже такую хочу», «Классные», «Вы такие крутые», «Мужчина в синем костюме, на заднем плане, глаз с Алсу не сводит», «Красотки такие», — прокомментировали пост подписчики.

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