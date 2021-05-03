Леди в черном: Алсу в шелковом костюме оверсайз и с сумкой Prada появилась на вечеринке Киркорова

Певица не смогла пропустить праздник короля отечественной эстрады. Она пришла к нему с дорогим подарком.

Алсу не скрывает, что из-за пандемии больше времени проводит дома. Она стала одной из первых, кто самоизолировался, когда в мире появился коронавирус. И даже спустя год певицу редко можно увидеть на сцене. Она предпочитает ездить с семьей в Дубай отдыхать, а в свободное время записывает новые песни. Однако недавно она отпраздновала день рождения дочки Микеллы. Артистка вместе с мужем Яном Абрамовым устроила семейный праздник.

А на днях отметил свой день рождения Филипп Киркоров. 2 мая он устроил вечеринку по случаю своего 54-летия. Пока зрители наблюдали за финалом шоу «Маска», он собрал на празднике финалистов проекта и членов жюри. Джони пел со сцены. Именно он скрывался пол маской крокодила. А за столом сидела Валерия с Иосифом Пригожин, Игорь Крутой с женой, а также другие известные персоны.

Появилась на вечеринке и Алсу. Это ее первое появление на публике за долгое время. Девушка выбрала наряд в стиле total blac. На ней был шелковый костюм оверсайз в бельевом стиле и стеганый бомбер. Лук дополнила сумка Prada.

«Поздравили нашего дорого с днем рождения! Подарочек старалась подобрать, чтобы был сomme il faut», — отметила артистка.

Она вручила имениннику коробку, в которой оказалась сумка слинг Dior. Киркоров был в восторге и сразу примерил обновку. Позже Алсу уже общалась с Зарой и Ольгой Крутой. Они устроили танцы под хиты короля отечественной эстрады. Поклонники одарили комплиментами маму троих детей. «Алсу очень эффектна», «Какая же вы красивая», «Алсу, вы выглядите шикарно, с доченькой как подруги», Вечно молодые, вечно красивые до нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

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