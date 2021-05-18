Воздушный образ: Орбакайте в косухе под питона и шифоновой юбке макси пришла на модный показ

Кристина Орбакайте этой весной снова приехала в Москву. Обычно большую часть времени она находится в США, где у нее есть дом и квартира. Более того, там учится ее дочка Клавдия. Но сначала певица приехала на родину с семьей, чтобы отметить день рождения наследницы, а потом она просто не могла пропустить день рождения своей мамы, Аллы Пугачевой. И вот теперь артистка готовится уже к своему юбилею.

После небольшого отдыха в Италии Кристина вернулась в столицу с новыми силами. Она снимается в фотосессиях, дает интервью, а накануне певица вышла на сцену театра. 18 мая девушка снова не усидела дома. Вечером она отправилась на модный показ Игоря Чапурина. Артистка призналась, что много лет дружит с модельером.

На публике блондинка предстала в пышной юбке макси из белого фатина. Она дополнила ее лаконичной футболкой и черной косухой под питона. Волосы певица завила и присобрала, открыв лицо. Орбакайте разместилась на первом ряду и любовалась нарядами из новой коллекции дизайнера. Рядом с ней разместилась Алсу, а также Жанна Мартиросян. Побывали на показе также Валерия с Иосифом Пригожиным и Юлия Барановская.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие отметили, что у Кристины получился воздушный весенний наряд. «Какая красотка», «Просто крутая», «Наряд вызывает восторг», «Косуха зачетная», — отметили пользователи Сети. Добавим, что длинные юбки, а также косухи актуальны в этом сезоне.

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