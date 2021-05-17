Стройный силуэт: Кристина Орбакайте в оливковом платье и лодочках отметилась после спектакля

Кристина Орбакайте привыкла жить на две страны. У нее есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Ко всему прочему, там учится в школе ее дочка Клавдия, поэтому несколько раз в год артистка ездит в США. Но окончательно покидать родину она не хочет. Блондинку держит в Москве многое, включая родственников и работу. Не так давно она обрадовалась тому, что возобновились спектакли с ее участие в театре «Современник».

Этой весной Кристина уже несколько раз приезжала в Россию. Она не могла пропустить день рождения мамы. А недавно певица вернулась из поездки по Италии, где смогла отдохнуть с мужем Михаилом Земцовым. Теперь она готовится к празднованию своего юбилея. 25 мая Орбакайте отметит свое 50-летие. А пока она успела дать интервью, погулять по столице и 17 мая вновь поднялась на сцену, отыграв в спектакле «Двое на качелях».

К зрителям на финальный поклон она вышла в коротком платье свободного кроя и черных колготках. Артистка грациозно двигалась на сцене. В зале снова был аншлаг, а актеры получили шквал аплодисментов.

Уже после спектакля Кристина увиделась с поклонниками. Они поджидали ее у запасного выхода. Певица успела переодеться в элегантное платье миди на пуговицах оливкового цвета. Наряд дополнил кремовый кардиган и туфли-лодочки на шпильке. Артистка показала свои стройные ноги, позируя с фанатами. Она была вежлива и улыбчива. Звезда очаровала публику своим стройным силуэтом. После общения с поклонниками Орбакайте отправилась отдыхать домой.

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