Ушла в отрыв: Алсу в белоснежном платье по фигуре появилась на вечеринке у жены Мартиросяна

15 мая Жанна Мартиросян устроила праздник. Ее поздравили многие артисты. Не могла пропустить такой вечер и ее подруга Алсу, которая зажгла на танцполе.

Алсу является популярной певицей, а также одной из самых сдержанных, воспитанных и элегантных девушек на отечественной эстраде. Она всегда следит за своей внешностью, подбирает наряды, которые подчеркивают ее достоинства, но при этом выглядят пристойно. Артистка замужем за бизнесменом Яном Абрамовым и воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Но иногда она позволяет себе развеяться и встречается с подругами.

Уже много лет Алсу дружит с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Они видятся в кафе, устраивают совместные посиделки. 15 мая жена артиста устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. Ее пришли поздравить многие селебрити от жасмин до Татьяны Навки. Для гостей выступали Александр Панайотов, дуэт 2 Маши, а также группа Uma2rman. Именинница буквально порхала по залу, облачившись в пышное мини-платье в стиле бэби-долл со шлейфом.

А вот Алсу для такого мероприятия облачилась в белоснежное силуэтное платье с высоким горлом. Лаконичный наряд в пол подчеркнул ее фигуру. Она собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица. Артистка вышла на танцпол и стала зажигательно двигаться вместе с именинницей. Певица даже затмила Жанну, так как выглядела безупречно. Платье оттеняло ее загорелую кожу. Как известно, она успела отдохнуть в Дубае.

Поклонники одарили девушек комплиментами. Многие отметили, что давно не видели Алсу такой счастливой и поразились ее умению не стареть.

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