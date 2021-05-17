В платье в горошек: Галкин и Пугачева показали молодую няню своих детей на кухне в замке

Примадонна и ее муж Максим Галкин воспитывают детей в строгости, хотя у них есть целый штат прислуги. На домашнем видео отметилась их Мэри Поппинс - Оксана.

Алла Пугачева успела вырастить дочку Кристину Орбакайте. Ей в скором времени исполнится 50 лет. Девушка уже подарила родительнице внуков: Никиту, Дени и Клавдию. Однако по дому самой Примадонны тоже бегают малыши. Как известно, она снова стала мамой уже в очень зрелом возрасте. Вместе с мужем Максимом Галкиным артистка прибегла к услугам суррогатной матери. Теперь поклонники любуются двойняшками Лизой и Гарри.

Малыши одно время учились дома, а в прошлом году отправились в первый класс, так как им исполнилось по семь лет. Однако малыши каждый вечер играют и проводят время с родителями. Недавно Галкин научил дочку играть в домашний гольф, а вместе с Гарри позанимался спортом. Также они любят гулять в саду, который этой весной уже зацвел. А 17 мая Галкин заснял на видео сюрприз, который сын приготовил маме. Мальчик напек пышек с необычной начинкой.

Алла Борисовна пришла в восторг. Несмотря на то, что в 72 года она может похвастаться стройностью, артистка полакомилась мучным. А Максим запечатлел не только сына, но и няню. Как известно, в замке трудится больше количество персонала, но именно девушка по имени Оксана занимается двойняшками. Молодая и красивая брюнетка предстала в платье в горох, которое подчеркнуло ее талию и белых лоферах.

«Наша Мэри Поппинс», — так называют ее Пугачева и Галкин. «Оксана, помогала?» — спросил ее юморист. «Чуть-чуть», — призналась она, стоя у плиты на кухне.

Поклонники восхитились красотой няни и ее опрятным внешним видом. Многие также оценили старания Гарри. «Алла Борисовна очень Хорошо выглядит», «Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!», «Дети просто чудо», «Няня такая очаровательная», «Какая нянечка, просто модель», «Милая няня у вас», «Все в замке прекрасны, даже няня», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: