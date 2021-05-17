Скрыла изъяны: 58-летняя Елена Валюшкина в платье свободного кроя вышла в свет

Елена Валюшкина является заслуженной артисткой РФ. В ее копилке более 60 ролей. При том, что актрисе уже 58 лет, она неустанно работает и снимается порой в нескольких проектах одновременно. Несмотря на пандемию, за минувший год она отметилась в таких картинах, как «СидЯдома», «Окаянные дни», «Отдай свою жизнь» и Love. Этой весной звезду все чаще можно увидеть на красных дорожках.

17 мая Валюшкина пришла на закрытую премьеру сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз. Актриса облачилась в платье свободного кроя. Наряд с атласным верхом и низом каштанового цвета смотрелся как рубашка с юбкой.

За счет свободного кроя актриса скрыла изъяны фигуры. При этом она открыла тонкие щиколотки. Более того, Елена сменила прическу. Она укоротила волосы и выпрямила их, а также поддержала тренд на пышную челку.

Присутствующие посчитали, что артистка стала выглядеть моложе, а наряд оверсайз визуально сделал ее еще стройнее. Стоит отметить, что среди гостей было много звезд: Ирина Безрукова, Согдиана, Родион Газманов, Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым, Анна Калашникова.

Не могла пропустить показ Дарья Мороз, так как сыграла в картине главную роль. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она рассказала, как снималась с Анатолием Белым в постельных сценах.

Напомним, что сериал «Клиника счастья» является комедией, драмой и мелодрамой. Большая премьера картины состоится уже 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.

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