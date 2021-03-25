«Стала счастлива только с ним»: Летучая рассказала, как муж разделил ее жизнь на «до» и «после»

Недавно, поздравляя мужа с праздником в Instagram, Елена Летучая написала, что его появление разделило ее жизнь на «до» и «после». Журналисты попросили 42-летнюю звезду прокомментировать эти слова, и она отметила, что имела в виду нечто иное. Женщина подчеркнула, что ее жизнь — это целостная история. Но она дождалась того самого момента, когда встретила именно своего мужчину — того, кто позволил ей быть слабой.

О твердом характере и силе воли Летучей ходят легенды. Ее работоспособность и бескомпромиссность проявились еще в передаче «Ревизорро» и затем стали ее визитной карточкой. Совладать с такой дамой мог далеко не каждый кавалер, но таковой все-таки нашелся.

«Только сильный мужчина может позволить сильной женщине быть слабой, — рассказала Елена изданию 7days. — Когда я почувствовала любовь и заботу настоящего мужчины, наконец стала более расслабленной. И несмотря на то, что я все равно и работаю, и развиваюсь в разных сферах, действительно, ощущение счастья пришло ко мне именно с Юрой. Я стала абсолютно и бесповоротно счастлива только с ним».

Напомним, Елена Летучая вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году, после двух лет отношений. У мужчины остались двое детей от предыдущего брака, которые подружились с его новой женой.

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