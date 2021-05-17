Ирина Безрукова в жакете песочного цвета и мерцающих брюках появилась на красной дорожке

Этой весной в Москве снова закипела жизнь. Знаменитости рады тому, что могут снова посещать светские рауты и вечеринки. Для многих девушек это стало поводом обновить гардероб. 17 мая в Москве состоялась премьера нового сериала «Клиника счастья». Главную роль в картине режиссера Александр Кириенко сыграла Дарья Мороз. Поддержать бывшую жену Константина Богомолова пришло много звезд.

Одной из первых на ковровой дорожке появилась Ирина Безрукова. 56-летняя актриса может похвастаться стройной фигурой. Для этого вечера она облачилась в жакет оверсайз песочного цвета и брюки с эффектом мерцания. Женщина сделала низкий хвост и неброский макияж. В руках Ирина держала букет цветов. Многие присутствующие сначала решили, что у нее появился возлюбленный. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она рассказала, как провела минувшие праздники и буквально лучилась от счастья.

«Во время майских побывала на Ясной Поляне. Гуляла. Читала. Дышала воздухом. Два года не была на море. Но хочу работать также, сниматься. Цветы мне подарили сегодня. Не скажу кто», — поделилась она.

Потом Безрукова призналась, что увлечена новым проектом.

«Мы затеваем один проект с Ясной Поляной. Цветы подарили мне на моем проекте „Начало“, в рамках которого я беру интервью у известных людей. Уже приходили Дибров и Светлана Бондарчук», — рассказала звезда.

К слову, на премьеру не только она пришла в костюме песочных тонов. Похожий образ выбрала Согдиана. Певица в свои 37 лет может похвастаться моложавым видом. А в жакете оверсайз и золотом топе она выглядела еще стройнее, чем раньше. Девушка пришла одна, как и сын Олега Газманова — Родион. Певец и телеведущий даже в футболке не скрыл, что находится в отличной форме.

«Стараюсь каждый день заниматься зарядкой. Правильно питаться. При нашем графике это очень важно — говорит», — поделился он.

Напомним, что сериал «Клиника счастья» является комедией, драмой и мелодрамой. Большая премьера картины состоится уже 10 мая в онлайн-кинотеатре KION.

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