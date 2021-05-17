Дарья Мороз в брюках-дудочках и футболке Prada пришла на премьеру сериала «Клиника счастья»

Актриса не смогла пропустить показ сериала, в котором сыграла главную роль. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она рассказала, как снималась в постели с Анатолием Белым.

Дарья Мороз относится к женщинам, которые хорошеют с годами. За ее спиной два брака. Она растит дочку Анну от режиссера Константина Богомолова. Как известно, теперь он женат на Ксении Собчак. А вот его бывшая избранница успешно строит карьеру. Она уже два становилась лауреатом премии «Ника» и завоевала премию «Золотая маска». Недавно девушка снялась в новом сериале «Клиника счастья».

17 мая состоялся закрытый показ этой картины в столичном кинотеатре. Дарья, конечно, появилась на красной дорожке. Недавно она освежила прическу и сделала волосы более пепельного оттенка. Актриса выглядела элегантно в белой футболке Prada и атласных брюках-дудочках в тон. Монохромном образе она выглядела свежо и стильно. Мороз с удовольствием позировала и общалась с журналистами. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она рассказала, как снималась в постели с Анатолием Белым.

«Чувствовала себя комфортно в эротических сценах с Анатолием Белым. Мы давно знакомы. К слову, слоган фильма — „Об этом надо говорить“. И действительно об этом надо разговаривать проговаривать все моменты», — пояснила звезда.

Добавим, что многие звезды пришли ее поддержать. В зале были замечены: Ирина Безрукова, Согдиана, Родион Газманов, Анна Калашникова, Елена Валюшкина, Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым.

Напомним, что сериал «Клиника счастья» является комедией, драмой и мелодрамой. Большая премьера картины состоится уже 10 мая в онлайн-кинотеатре KION.

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