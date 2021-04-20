«Моя работа безупречна»: Валюшкина посоветовала к просмотру спектакль «Виноватые» 70-х годов

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина призвала поклонников посмотреть те немногие ее спектакли, которые были записаны и сейчас доступны в Сети. По словам 58-летней звезды, она исполнила главные роли более чем в 30 театральных постановках, но большинства из них нет не то что в записи — даже фотографий не осталось. К большому сожалению актрисы.

Один из немногих фильмов-спектаклей, в которых можно увидеть игру молодой Валюшкиной, являются «Виноватые» 1978 года по пьесе Алексея Арбузова.

«Это моя первая работа в театре. Я недавно очень критически просмотрела запись. И что хочу сказать?! Моя работа безупречна. Я даже сама от себя такого не ожидала. Будет желание, посмотрите», — написала актриса в Instagram.

Напомним, речь идет о постановке Театра имени Моссовета, в которой также были заняты Георгий Тараторкин, Валерий Сторожик, Михаил Львов, Галина Дашевская и Анатолий Адоскин. Запись спектакля можно посмотреть в YouTube.

Смотрите также: