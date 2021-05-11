Советовала Хромченко: Ковальчук вслед за Брежневой облачилась в модные кипенно-белые джоггеры

Совсем недавно трудно было представить, что звезды будут появляться в спортивных брюках на публике. Сейчас же это не просто допустимо, это тренд. Стилист Александр Рогов признался, что джоггеры для него в настоящий момент практически незаменимый элемент гардероба. Он любит их сочетать с классическими вещами вроде офисных пиджаков. И даже на показ своей коллекции недавно он явился именно в трениках, заметив, что в ответственный момент предпочитает быть в комфортной одежде.

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Об этой тенденции также говорила Эвелина Хромченко, которая заметила, что пандемия прочно привила в людях любовь к удобным нарядам. И расставаться с этой привязанностью народ не собирается. Также фэшн-эксперт заговорила на шоу «Модный приговор» и о другом тренде коронавирусной эпохи — белом цвете, особенно в его кипенном варианте. Популяризируя этот оттенок, модельеры отдали дань уважения работе медицинских работников, мужественно спасающих мир от эпидемии.

Как следствие — многочисленные отечественные звезды пополнили свой гардероб кипенно-белыми джоггерами. В модных трениках уже засветились Тина Канделаки, Оксана Федорова, Вера Брежнева. А теперь в актуальном расслабленном наряде появилась и Юлия Ковальчук, которая облачилась в светлый наряд на отдыхе с мужем Алексеем Чумаковым.

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