И Хромченко советовала: Федорова вслед за Брежневой облачилась в кипенно-белые джоггеры

Спортивный стиль в этом сезоне оценили многочисленные отечественные звезды.

Совсем недавно тренировочные брюки и толстовки в составе базового гардероба считались практически лишним звеном. Однако пандемия и привязанность людей к комфорту сделала свое дело — спортивные одежды заняли устойчивую позицию в фэшн-мире. Это признали знаменитые стилисты, включая Эвелину Хромченко и Александра Рогова.

Рогов заявил, что сам любит включать треники в состав своих повседневных комплектов, а Хромченко поведала о моде на удобные полудомашние наряды и, в частности, остановилась подробно на худи, которые, по ее мнению, практически всегда омолаживают образ. Она также рассказала о тренде на кипенно-белый цвет, который активно проявился в составе коллекций модельеров в этом сезоне в знак благодарности медикам, борющимся с коронавирусом.

Российские звезды подхватили моду на комфортную одежду и яркий актуальный оттенок. К примеру, ранее в кипенно-белых джоггерах отметилась на публике Вера Брежнева. А вслед за ней вышла на прогулку в похожих брюках и Оксана Федорова. Ведущая примерила их с кедами и объемной курткой карамельного оттенка.

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