Уже не дурной тон: Рогов рассказал о моде на брюки «треники»

Стиль спорт-шик в этом сезоне заявил о себе особенно ярко, и все благодаря пандемии. Люди настолько полюбили ходить в комфортной одежде, что не готовы с ней расставаться даже после карантина и самоизоляции. Теперь носить худи и джоггеры в повседневности (на променады, в заведения, на работу или учебу) уже не считается дурным тоном. Об этом рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

Важно при этом помнить, что спортивный стиль и спорт-шик все-таки отличаются друг от друга. Спортивный полностью состоит из вещей для занятий физкультурой, а спорт-шик сочетается с какими-то трендовыми вещами, возможно, гламурными или деловыми.

«Я и сам «треники» обожаю. Теперь их носят не только с толстовками из спортивного комплекта, но и с пиджаками, какими-то объемными жакетами, если мы говорим о женском стайлинге. Даже с каблуками это будет смотреться очень классно», — высказался стилист.

Отметим, что одной из первых среди отечественных звезд носить джоггеры с элегантными туфлями стала телеведущая Тина Канделаки.

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